Savaştan kaçırılan Ukraynalı yetim çocuklar, oyun oynadıklarını sanıyor - Haberler

UKRAYNA'da yetimhanede yaşayan, savaş başlayınca güvenlik açısından Antalya'ya getirilen çocuklara travma yaşamamaları için tahliye işlemi, oyun gibi anlatıldı. Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, "Onlara kötü güçlerin ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını, ordumuzun ülkemizi koruduğunu, kötü güçler kovulduğunda yeniden ülkemize gideceğimizi söyledik" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Ukraynalılar daha güvenli olan sınır ülkelere sığındı. Türkiye'ye gelen Ukraynalıların çoğunluğu ise Antalya'daki yakınlarının yanına ya da kiraladıkları evlere yerleşti. Savaştan önce ülkenin farklı bölgelerindeki yetimhanelerde yaşayan 3-15 arası yaş grubundaki yetim çocuklar, bazı yetimhanelerin Rusya tarafından hedef alınması üzerine uçakla Türkiye'ye getirildi. Antalya'da bugün itibarıyla 1000 yetim çocuk, bilgileri gizli tutulan otellerde misafir ediliyor.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, misafirlerinin çok özel olduğunu belirterek konsolosluğun taleplerini sürekli karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Otellerde misafir edilen Ukraynalı yetim çocukları mutlu etmek için Teneffüs Park'ın kapılarını onlara açtıklarını kaydeden Kansu, "Burayı görünce çok mutlu oldular. Biraz sohbet ettiğim çocuklar da oldu. Gözlerindeki ışıltıyı görünce onlar adına mutlu oldum" diye konuştu.