Son dakika... Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı: "Annemi çok özlüyorum"

Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı: "Annemi çok özlüyorum"

EDİRNE Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaştan babası ve köpeğiyle kaçan Leyla Çapan annesini orada bırakmak zorunda kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaştan kaçan vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Edirne Kapıkule Gümrüğünde Türkiye'ye babasıyla birlikte giriş yapan Leyla Çapan annesini Ukrayna'da bırakmak zorunda kaldı. Babası ve evcil köpeğiyle Türkiye'ye gelen Çapan, Annesinin kendisine vatanı için sonuna kadar savaşması gerektiğini ve bu yüzden gelmediğini söyledi.

Annesinin vatan sevgisi sebebiyle onu getiremediğini ve Ukrayna'da bırakıp gelmek zorunda kaldığını ifade eden Leyla Çapan, Annesi kadar vatanını sevdiğini ama ölmek istemediği için babasıyla Türkiye'ye gelmeyi seçtiğini söyledi.

"Annemi çok özlüyorum"

Leyla Çapan, "Annem vatanını sevdiği için gelmedi ve annemi orada bırakıp babamla gelmek zorunda kaldım. Babamla Samsuna gidiyoruz. Annem vatanını sevdiği için gelemedi. Annemi ve vatanımı bende bırakıp gelmek istemezdim ama ölmekte istemiyorum. Umarım geri dönebiliriz. Annemle daha önce hiç böyle ayrı kalmamıştık onu çok özlüyorum" dedi.

Eşini Ukrayna'da devam eden savaşta bırakmak zorunda kalan Fatih Çapan, kızı ve evcil köpekleriyle Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Oradaki insanların mağduriyetleri çok büyük bir durumdaydı. Dışarıdan yardım geliyor ama muhtemelen tam içeri giremiyor çünkü yollar kapalı. Milletin büyük bir kısmı kaçtı ama orada kalan çok insan var ve şu an açlıkla susuzlukla uğraşıyorlar. 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı sığınaklarda kalanlar yasaktan sonra dışarı çıkabiliyorlar. Benim ailem orada ve bende 27 yıldır oradayım. Kızımı aldım geldim ama eşim gelmedi. Çünkü burası benim toprağım dedi ve orada kaldı. Tabi o süre içinde bombalar üzerimizden geçmeye devam ediyordu. Bazı bombaları havada imha edebiliyorlardı. Şimdide Samsun'a kardeşlerimin yanına gidiyoruz onların yanına sığınacağız" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan kaçarak Edirne Kapıkule sınırından Türkiye'ye gelen Rahin Muharremoğlu, "Ben şahsen kendim gördüm 70'li yaşlarında bir çifti Rus tankıyla vurdular. Orada öldüler. Felaketin en büyük felaketi bir durumu yaşadık" ifadelerini kullandı.