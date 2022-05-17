Savaştan kaçan dansçı çift sahneyle buluştu - Haberler

ANTALYA (DHA) - UKRAYNA'daki savaştan kaçıp 6 gün süren zorlu yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ve Rus Alexander Balakhonov (34) çifti, tanışmalarına vesile olan Anadolu Ateşi'yle tekrar sahneye çıkmaya başladı. Bir süre Aspendos Arena'nın kulisinde kalan aile, şimdi Belek'te yeni evlerinde yaşıyor.

Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov ile Ukraynalı Iryna Balakhonova, 2014 yılında Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda tanışıp evlendi. Çift, 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşmeye karar verdi. Çiftin bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri 2 de çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan ve bir çıkış yolu arayan çift, 'Burası, bizim evimiz' dedikleri ve tanıştıkları Antalya'ya gelmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurdu. Anneleri Galyna Dzıuba'yı da yanlarına alan Balakhonov ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü. Savaşın devam ettiği bölgelerden geçemedikleri için Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antalya'ya gelebildi.

Ukraynalı ve Rusyalı dansçıların omuz omuza dans ediyor olmasının Anadolu Ateşi'nin başarısı olduğunu söyleyen Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "İlk başta sadece yerli dansçılarla çalışıyorduk, şimdi uluslararası bir topluluğuz. Şu an 5 ayrı milletten dansçılarımız var. Burada tanışıp evlenen çiftimiz zor koşullarda ve günlerce süren yolculukla savaş bölgesinden kaçıp buraya geldi. Tekrar eski arkadaşlarıyla birlikte dans ediyorlar. İki de çocukları var, onlar Anadolu Ateşi'nin torunları. Bir süre tiyatroda kaldılar şimdi Belek'te bir evleri var ve mutlular. Arkadaşlarımızı ağırlamaktan ve tekrar kucaklamaktan mutluyuz" dedi.