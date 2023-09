Savaşta uzuvlarını kaybeden Ukraynalı asker, ülkesinde özgürce yaşamak istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçen yıl başlattığı savaşta kolları ile gözlerini kaybederek ağır yaralanan Ukraynalı asker Andrey Smolenskiy, 4-5 kez daha ameliyat olacağını ve normal hayata uyum sağlayabilmek için rehabilitasyon merkezi aradığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ilk anlarında orduya gönüllü katılan Smolenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 47. Mekanize Tugayı'nda hava keşif grubunun komutanı olarak görev alıyordu.

Zaporijya yönündeki çatışmalara katılan, mayıs ayında ağır yaralanan Smolenskiy, kolları ile gözlerini kaybetti.

İşitme sorunu da yaşayan, birçok kez ameliyat geçiren Smolenskiy, psikolojik ve fizik tedavi görüyor.

Savaş bölgesindeki durumu takip eden AA ekibi, hastanede tedavisi süren Smolenskiy ile görüştü.

"Eşimi, evimi, ülkemi savunmaya karar verdim"

Smolenskiy, savaş öncesi risk yönetimi menajeri olarak çalıştığını ve savaş başladığında orduya katılma kararı aldığını söyledi.

Geniş çaplı savaş durumunda Ukrayna'da kalmaya ve sevdiği şeyleri – eşi, evi, ülkesini – savunmaya karar verdiğini belirten Smolenskiy, "Babamla Şubat 2022'de Rusların geniş çaplı saldırısı başladığında eşimi, annemi ve kız kardeşimi sınır dışına teyzeme gönderdik. Biz ise Kiev'de kaldık ve askerlik şubesine başvurduk. Piyade taburunda göreve başladım." dedi.

Smolenskiy, 47. Mekanize Tugayı'nda insansız hava araçlarıyla ilgilendiğini ve sonrasında aynı tugaya bağlı hava keşif grubunun başına geçtiğini anlattı.

Mayıs ayında ağır yaralandığını, kolları ile gözlerini kaybettiğini belirten Smolenskiy, "Sabah erken saatlerde askeri görevlerimizi yerine getiriyorduk. Yanımda askerler vardı ve siperden çıkmam gerekti. Kollarımı uzattım ve sonrasında hastanede yatakta kendimi buldum. Hastanede olduğumu hemen anlayamadım, rüyada olduğumu düşündüm. 'Biraz uzanayım da kalkarım.' diye düşündüm ancak yataktan kalkamadım, gözlerimi de açamadım. O anda başıma kötü bir şeyin geldiğini anladım. Bana yanımda topun patladığı söylendi ancak bence bu kamikaze dron saldırısı yüzünden oldu." diye konuştu.

Smolenskiy, tedavi sürecinde eşinin sürekli yanında olduğunu dile getirerek, "Eşim başından beri yanımda. Başıma geldiklerini öğrenir öğrenmez yanıma geldi. Desteği sayesinde içimde güç doğdu. Birlikte savaştığım askerler de birkaç gün öncesi yanıma geldiler. Onlarla sürekli iletişim halindeyim. Onlara farklı şekilde artık yardımcı olmaya çalışıyorum, gönüllü destek sağlıyorum, teknik konularda yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.

"15 kez ameliyat oldum"

Tedavi süreci ve yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi veren Smolenskiy, şimdiye kadar 15 kez ameliyat olduğunu, bu süreçte psikolojik ve fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Smolenskiy, şu şekilde devam etti:

"Kilom 48'e düşmüştü. Şimdi 10 kilo aldım ve fiziken güçlendim. İleride 4-5 kez ameliyat olacağım. Yüzüm, kulağım ve gözlerim ameliyat edilecek. Yaşadığım durum oldukça nadir çünkü iki kolumu ve gözlerimi kaybettim. Sıradan rehabilitasyon benim için uygun değil çünkü protez kullanmayı öğrenmek için gözlere, bastonu kullanmak için kollara ihtiyacım var. Bu nedenle, hem Ukrayna'da hem de yurt dışında normal hayata uyum sağlamama yardımcı olacak rehabilitasyon merkezi arıyoruz. Ukrayna'da merkezler var ama bunlar ya sadece kör kalanlar ya da uzuvlarını kaybedenler için."

Smolenskiy, hayata değer verdiğini ve sevdiklerinin olduğunu belirterek, "Çok sevdiğim eşim var. Onu bırakıp da öbür dünyaya göç edemezdim. Kendimi onun önünde sorumlu hissediyorum. Bu nedenle, Tanrı ağır yaralarla bile eşime dönmemi sağladı." ifadelerini kullandı.

Cephede savaşan Ukraynalı askerlere ve tüm Ukrayna halkına "düşmana karşı birleşme ve savaşma" çağrısında bulunan Smolenskiy ancak bu şekilde zaferi yakınlaştırabileceklerini ifade etti.

"Savaşın bitmesi en büyük hayalim"

Smolenskiy, savaş öncesi müzikle de ilgilendiğini ve caz grubunda solist olduğunu anlattı.

Yaralanmasının ardından işitme sorunu oluştuğunu ve ses kısıklığı yaşadığını belirten Smolenskiy, hayallerini ve gelecekteki planlarını da paylaştı.

Smolenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın bitmesi en büyük hayalimdir. Memleketimde yaşadığım irade ve özgürlüğü yeniden yaşamak istiyorum. Aynısını cephedeki askerlerin de yaşamasını diliyorum. Onların ailelerine sağ salim dönmelerini ve Dinyeper Nehri'nin kıyısında özgürce gezmelerini istiyorum. Çocuk sahibi olmak isterdim ancak maalesef savaş planlarımı bozdu. Tekrar sahneye çıkmayı ve şarkı söylemeyi hayal ediyorum. Ayrıca çatışmalarda göz ve uzuvlarını kaybeden askerlere tedavi sürecinde yardımcı olmayı planlıyorum. Şimdi bunlardan yüzlerce asker var ve herkesin yardıma ihtiyacı var."

"Her şeyin üstesinden geleceğiz"

Andrey Smolenskiy'nin eşi Alina Smolenskaya ise Andrey'in çok aktif ve zeki olduğunu, insanlarla hızlı şekilde iletişim kurabildiğini söyledi.

Eşiyle tanışma anını anlatan Smolenskaya, "Bir yaz günü onunla tanıştık. Kız arkadaşımla Kiev'de gezmeye çıkmıştık. O, iş arkadaşlarını da çağırdı. Onların arasında Andrey da vardı. Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'nda oturduk, sonra da bir bara geçtik. Andrey ile sabaha kadar hayatın anlamı, iş, hobilerim hakkında konuştuk. Saat 06.00'da ancak vedalaştık. Andrey, beni metroya bırakarak kazağını bana verdi. Devamında çıkmaya başladık." dedi.

Smolenskaya, eşinin yaralandığını duyduğunda şok geçirdiğini belirterek, "Bu, benim için trajedi oldu ancak ben her zaman aile olduğumuzu biliyordum. Hayatta her şey olabilir ancak en önemlisi biz birbirimizde varız ve her şeyin üstesinden geleceğiz. Bu duruma düşen diğer kadınlara da pes etmemeyi ve eşlerini, sevdiklerini unutmamayı tavsiye ediyorum. Eşimi olduğu gibi seviyorum." ifadelerini kullandı.