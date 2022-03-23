Savaşta ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ablası, ağabeyi ve yeğenini bombardıman nedeniyle kaybeden Ukrayna vatandaşı yaşadıklarını anlattı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kiev'de yaşayan Valentyana Garıpova da savaştan kaçarak Türkiye'ye gelenler arasında yer alıyor.

Garıpova, AA muhabirine, Ukrayna'da savaşın şiddetinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bombalar nedeniyle insanların öldüğünü anlatan Garıpova, "Gelmeden iki gün önce Kiev'de evimiz bombalandı, ablam hayatını kaybetti. Bir hafta önce de Harkiv'de ağabeyimin evine bomba düştü, ağabeyim ve oğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüm." dedi.

Rusların evleri bombaladığını, şu an bazı bölgelerde durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Garıpova, orada kalan insanların artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Ukrayna'da akrabalarının, yeğenlerinin Ruslara karşı savaştığını aktaran Garıpova, gidecek başka yeri olmadığı için Türkiye'ye geldiğini, burada arkadaşlarının yanında kalacağını belirtti.

Garıpova, Ukrayna halkına kucak açtığı ve yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycanlı Fahrettin Talipzade ise Rusların her tarafı bombaladığını, Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Talipzade, "İyi ki Türkiye gibi bir devletimiz var. İyi ki Türkiye gibi arkamızda bir memleketimiz var. Türkiye sadece bizlere değil, Ukrayna vatandaşlarına da yardımcı oluyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.