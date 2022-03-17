"Savaşın Sesleri Hala Kulaklarımızda"

KUŞADASI, AYDIN (DailyMotion.com) - Bir tur firması aracılığıyla Kuşadası'nda otellere yerleştirilen savaş mağduru kadın ve çocuklar artık Türkiye'de kendilerini güvende hissetse de akılları her an Ukrayna'da bıraktıkları aileleri ve sevdiklerinde. Ukraynalılar savaşta yaşadıklarını ve Türkiye'ye yolculuklarını VOA Türkçe'ye anlattı

DailyMotion.com / Güncel