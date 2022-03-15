Savaşın Ortasında Kalan Hayvanlara Yardım - Haberler

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Savaşın Ortasında Kalan Hayvanlara Yardım

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaşıyor.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Saldırıların hedefi olan bölgelerde çok sayıda evcil hayvan da risk altında. Winkler Aktiv adlı Alman sivil toplum kuruluşu savaşın ortasında kalan hayvanlara yardım eli uzattı

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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