Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Saldırıların hedefi olan bölgelerde çok sayıda evcil hayvan da risk altında. Winkler Aktiv adlı Alman sivil toplum kuruluşu savaşın ortasında kalan hayvanlara yardım eli uzattı

DailyMotion.com / Güncel