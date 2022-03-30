- Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri

ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentinde opera sanatçılarının moral konseriyle siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 35 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde saldırı tehlikesi nedeniyle zaman zaman duyulan siren seslerinin yerini bu kez müzik sesi aldı. Opera sanatçıları, kentteki opera binası önünde bir araya gelerek ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Nabucco operasından Va Pensiero'yu icra etti.