Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri - Haberler

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Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri Ukrayna'nın Odessa kentinde opera sanatçılarının moral konseriyle siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

- Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri

ODESSA - Ukrayna'nın Odessa kentinde opera sanatçılarının moral konseriyle siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 35 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde saldırı tehlikesi nedeniyle zaman zaman duyulan siren seslerinin yerini bu kez müzik sesi aldı. Opera sanatçıları, kentteki opera binası önünde bir araya gelerek ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Nabucco operasından Va Pensiero'yu icra etti.

Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri

Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri

Savaşın gölgesindeki Odessa'da opera sanatçılarından moral konseri

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Opera, Güncel, Haberler

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