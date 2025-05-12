Savaşın Gölgesinde Hayvanlara Umut Oluyorlar

ETHEM EMRE ÖZCAN/AHMET KARAAHMET - Halepli resim öğretmeni Diyala Gaşim, kısıtlı imkanlar ve baskılara rağmen yıllar önce kurduğu barınakta yaralı veya engelli yüzlerce hayvana ücretsiz tedavi hizmeti veriyor.

Halep'te hayvansever ailede büyüyen Gaşim, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla sokaklarda yaralı halde yaşam mücadelesi veren hayvanlara kayıtsız kalamadı.

Resim öğretmeni Gaşim, veterinerlik üzerine temel eğitim aldı, aynı duyarlılığı taşıyan veteriner dostlarıyla bir araya gelerek gönüllü ekip kurdu.

Gaşim ve arkadaşları, Halep sokaklarında karşılaştıkları engelli, yaralı ve terk edilmiş hayvanları toplayarak tedavi etmeye başladı. Günden güne artan ihtiyaçlar karşısında ekip, kısıtlı imkanlarla kiraladıkları mütevazı mekanı geçici bakımevine dönüştürdü.

Devrik rejim yetkililerinin baskıları nedeniyle defalarca yer değiştirmek zorunda kalan ekip, en sonunda Halep'in batı kırsalındaki Han Asel'e yerleşip savaşta zarar görmüş çiftliği yaralı hayvanlar için güvenli tedavi merkezine dönüştürdü.

Merhamet sığınağına dönüşen merkezde kediden köpeğe, kaplumbağadan eşeğe, ördekten tavuğa kadar 300'den fazla hayvan, hem iyileşiyor hem de yaşama yeniden tutunuyor.

Gaşim ve arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarından ve halktan bu iyilik yolculuğunda destek bekliyor.

"Yaralı kedi ya da köpek gördüklerinde haber veriyorlar"

Halepli Gaşim, AA muhabirine, hayvanlara bitmeyen sevgisinden dolayı bu ekibi kurduklarını söyledi.

Gaşim, "Hayvanları evlerimize alıp tedavi ettikten sonra tekrar doğaya salıyorduk ancak zamanla hayvan sayısı arttı. Özellikle engelli ya da özel ihtiyaçları olan hayvanlar vardı. Örneğin, kör ya da bir ayağı olmayan bir kedi. Bu hayvanları tekrar sokağa salmak mümkün değildi, bu yüzden onları evimizde tutuyorduk." dedi.

Bakıma ihtiyaç duyan hayvanların sayısının artmasının ardından ev tuttuklarını belirten Gaşim, "Başta küçük, terk edilmiş ve bombalardan dolayı hasar görmüş bir evdi. Onarıp bir süre orada kaldık. Bir yıl sonra (rejime bağlı) belediyeden tahliye kararı geldi. 'Hayvan besleyemezsiniz, toplayamazsınız.' dediler. Evi boşaltmak zorunda kaldık. Sonra toprak siperin arkasında daha güvenli bir bölgeye taşındık. Orası da tehlikeli bir bölgeydi ama 3 yıl boyunca kaldık. Yine çevredeki komşular rejime şikayette bulundu. Yine tahliye tehditleri geldi." diye konuştu.

Han Asel'e taşındıkların anlatan Gaşim, "Burada hasta hayvanlar için özel bir bölümümüz var. İyileşince aşılarını yapıp oyun alanına alıyoruz. Aynı şey köpekler için de geçerli. Engelli köpekler için ayrı bir alan yaptık. Ayrıca toynaklı hayvanlar için de bir alan kurduk çünkü onlar da gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bu tür hayvanlara sokağa salmak mümkün olmadığı için barınakta baktıklarını dile getiren Gaşim, "Sayı giderek arttı. Halep'te insanlar bize ulaşmaya devam ediyor. Yaralı kedi ya da köpek gördüklerinde haber veriyorlar, biz de gidip kurtarıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sahipsiz köpekler meselesine çözüm üretmek istiyoruz"

Gaşim, şu anki barınağın yer aldığı bölgenin bir dönem rejim yanlısı grupların kontrolünde olduğunu, rejim yanlılarının gelip barınaktan su pompası gibi malzemeleri çaldıklarını ve tacize uğradıklarını belirtti.

Sahipsiz hayvanların itlaf edilmesine karşı çıktıklarını dile getiren Gaşim, şöyle devam etti:

"Halkını yerinden eden, öldüren ve zulmeden rejim gibi olmak istemiyoruz. Biz hem insanlık hem de hayvanlar için merhamet mesajı vermek istiyoruz. Bilinçlendirme yolları arıyoruz ve özellikle şehirde bir sorun haline gelen sahipsiz köpekler meselesine çözüm üretmek istiyoruz. Mesela belediyeyle işbirliği yapalım, bu köpekleri şehir dışına taşıyalım, kısırlaştırma operasyonları yapalım. Böylece sayılarının artmasını engellemiş oluruz."

Suriye'nin bazı illerinde bu alanda gönüllü çalışan ekiplerle iletişim halinde olduklarını anlatan Gaşim, daha fazla yardıma muhtaç hayvana ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Gaşim, yardım edecek insanlara ihtiyaç duyduklarını, azınlıkta olduklarını belirtti.

"Neden hayvanlara da destek olmayalım?"

Gönüllülerden Muhammed Nur da 1,5 yıldır ekipte görev yaptığını söyledi.

100'den fazla kurtarma operasyonuna katıldığını belirten Nur, "Kırıklar, bombardıman ya da kurşun yaralanmaları gibi birçok vakayla karşılaştım." dedi.

Kendisinin de silahla vurularak yaralandığını söyleyen Nur, trafik kazası geçiren, yüksekten düşen ya da silahla yaralanan hayvanlara da müdahale ettiklerini dile getirdi.

Nur, "Amacımız sevgi ve barışı yaymak ve hayvanlara şefkat gösterilmesi gerektiğini insanlara anlatmak. Sonuçta bu canlılar savunmasız. Biz de dedik ki: 'Neden hayvanlara da destek olmayalım? Neden onları da kurtarmayalım?'" ifadelerini kullandı.