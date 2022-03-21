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"Savaşın En Büyük Kaybedeni Putin"

DailyMotion.com - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski savunma danışmanı ve Fransa'nın eski NATO Misyon Şefi General Dominique Trinquand, Paris'te VOA Türkçe'ye Ukrayna işgalini askeri ve stratejik açıdan değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski savunma danışmanı ve Fransa'nın eski NATO Misyon Şefi General Dominique Trinquand, Paris'te VOA Türkçe'ye Ukrayna işgalini askeri ve stratejik açıdan değerlendirdi

DailyMotion.com / Güncel

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