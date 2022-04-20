Savaşın çocuklarına Batur morali

İZMİR (Bültenler) - Tüm dünya çocukları için barış özlemini dile getiren Başkan Batur, "Özellikle bu savaş ortamında, Ukraynalı çocuklarımızın burada olması, onlarla beraber olmamız bizim için çok anlamlı. Çocuklarımızın yüzlerini biraz bile gülümsetebilmek bizim için çok önemli. Dünyaya yeniden barış gelmesini umut ediyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Ukraynalı çocukları makamında konuk etti. Vesnianka Folklor Dans Topluluğu'ndan 8-13 yaş aralığındaki 25 çocuğun geleneksel kıyafetleriyle katıldığı buluşmada Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi (CIOFF) Başkanı Muammer Arslan, Vesnianka Folklor Dans Topluluğu Ekip Liderleri Mandzii Valentyna, Kovalchuk Olha ve Solovei Olena da yer aldı.

"Umudumuz barış"

Ukrayna'nın Khmelnytskyi şehrinden gelen çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk'ün"Yurtta Sulh, Dünyada Sulh" sözlerini hatırlattı. Savaştan en çok çocukların etkilendiğini dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu:

"Komşu ülkelerimiz Ukrayna ve Rusya arasında iki aya yaklaşan bir süredir savaş süreci yaşanıyor. Bu süreçten ne yazık ki en fazla etkilenenler çocuklar. 23 Nisan bizim için çok önemli bir tarih. 'Yurtta Sulh, Dünyada Sulh' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla ve gençlerle beraber böyle bir organizasyonun yapılması çok anlamlı. Özellikle bu savaş ortamında, Ukraynalı çocuklarımızın burada olması, onlarla beraber olmamız bizim için çok özel. Bir an evvel o bölgeye barışın gelmesini, anaların ağlamamasını, çocukların üzülmemesini istiyorum. Her şey güzel olacak. Ben ona inanıyorum. Çocuklarımızın yüzlerini biraz bile gülümsetebilmek bizim için çok önemli. Dünyaya yeniden barış gelmesini umut ediyoruz."

Çocukların yüzü güldü

Ukraynalı ekibin liderlerinden Mandzii Valentyna da gösterdiği duyarlılık ve konukseverlik için Başkan Batur'a teşekkür ederek, "Bu ziyaretimiz maalesef eskiden olduğu gibi festival duygularıyla yaşanmıyor. Çocuklarımızı ülkemizin şu an içinde bulunduğu durumdan, savaşın bu korkunç etkilerinden uzaklaştırmak istedik. Ukrayna'da siren sesleri devam ediyor ve biz buradan bile bunu duyabiliyor, hissedebiliyoruz. Sizlerin sayesinde bugün çocuklarımız mutlu olabiliyor, gülümsüyor, iletişim kuruyor. Konak Belediyesi ve CIOFF'a bizi davet ve konuk ettikleri için ve duyarsız kalmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi'nin üyesi olduğu Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi (CIOFF) Başkanı Muammer Arslan da Ukraynalı çocuklara destek veren Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.

23 Nisan etkinliklerine katılacaklar

Ukraynalı çocuklardan oluşan Vesnianka Folklor Dans Topluluğu, İzmir'de bulundukları süre boyunca Konak Belediyesi'nin misafiri olarak kent gezilerine katılarak savaşın etkinlerinden bir nebze olsun uzaklaşacak. Öte yandan Konak Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan etkinliklerine katılarak dans gösterilerini sergileyecek.

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