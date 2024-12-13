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Savaşın Ardından Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Savaşın Ardından Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
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Türkiye'de sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmeye başladı. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan Muhammet Velit Bitar (26), AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Bitar, "Savaştan dolayı Türkiye'ye geldim ama artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem Suriye'de, ben tek başıma gelmiştim. Burada evlendim, çocuğum oldu ve ailemi alıp ülkeme dönüyorum." dedi.

Çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki Mustafa Serhan ise "Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktı. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz." diye konuştu.

Kevser Allusi (12) da Türkiye'de eğitim gördüğünü anlatarak, "Çok çalışkan bir öğrenciydim. Öğretmenim ve arkadaşlarım beni çok severdi." ifadelerini kullandı.

Bebekken Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Allusi, "Suriye'yi ilk defa göreceğim için çok mutluyum. Orada akrabalarım var, onları göreceğim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

10 yaşındaki Bilal İsaf da "Savaş bitti, artık memlekete gideceğim. Türkiye'yi özleyeceğim, teşekkürler Türkiye." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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