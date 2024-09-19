70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi: 'Savaşa Gitmeye Hazırız'

Savaşa gitmeye hazır olan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi: "Biz bu ülkenin askeri, vatandaşı olmaktan gurur ve onur duyuyoruz"

Hataylı Kıbrıs gazileri ilk günkü gibi savaşa gitmeye hazır

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kıbrıs gazileri ilk günkü gibi savaşa gitmeye hazır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinde ve ilerleyen yıllarda yaşanan savaşlarda her zaman mazlumun yanında yer alan Türk askeri hiç bir zaman unutulmuyor. Kıbrıs'ta ve Kore'de yaptıklarıyla mazlumun yardımına koşan ay yıldızlı kamuflaja aşık, İskenderun Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bulunan Kıbrıs Gazileri 19 Eylül Gaziler gününde yaşadıklarını yad ettiler.

İskenderun Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neşet Turhan, "1974 yılının 19 Temmuz gecesi saat 02.00 civarlarında biz gemiyle gelirken bütün donanmaya ait savaşa katılan gemiler alarm kurarak Antalya açıklarından Taşucu açıklarına geldiğimizde Kıbrıs'a çıkartma yapıyoruz, bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Askerlerimizi oraya tankıyla, topuyla ve silah mühimmatıyla çıkartma yapıp oradaki zulüm altında olan soydaşlarımızı kurtarmak için Kıbrıs'a çıkartma yapmaya gittik. Beş parmak dağlarını aşarak Magosa ve Lefkoşa arasında savaşarak oradaki soydaşlarımızı bir ay içerisinde kurtardık. Oradaki soydaşlarımızı bugüne kadar 50 Yıldır huzur içinde yaşamaktadırlar. Bizler de gaziler olarak yaşadıklarımı ülkemizdeki yeni yetişen nesillere okullarda dilimiz döndüğü kadar gidip anlatıyoruz, askerlerimize ve talebelerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim için her yıl yeni yaşanmış gibi aynı olaya yeni başlamış gibi. İlk defa ülkemizde yurt dışında savaşa katılan askerlerdeniz. Biz bu ülkenin askeri, vatandaşı olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu görmüş olduğun gazi amcaların hepsi 70 yaşında bugün hazır mısınız deseler, savaşa gitmeye hazırız derler. Yeni gelen askerlerimize bildiğimiz bilgileri aktarabiliriz, hiçbir şey yapamazsak o askerlerimize arkalarından su götürürüz. Bizim derneğimizde zorunluluk yok üyemiz bizim şu anda 90-100 arasından. Kıbrıs'a gittiğimiz zaman bizim toplam Kıbrıs savaşına katılanlar 37 bin 835 kişi orada bizim Türk Ordusu'ndan şehit olanlar 498 kişi" İfadelerini kullandı.