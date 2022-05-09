"Savaş Türk-Rus İlişkilerinde Dengeyi Değiştirdi" - Haberler

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"Savaş Türk-Rus İlişkilerinde Dengeyi Değiştirdi"

DailyMotion.com - Güncel
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Bazı uzmanlara göre Putin, Erdoğan'la ilişkisinde Suriye savaşı, Türkiye'nin enerji ihtiyacı ve diğer bazı konular nedeniyle avantaja sahipti ancak Ukrayna savaşı dengenin yeniden sağlanmasına yol açtı.

Bazı uzmanlara göre Putin, Erdoğan'la ilişkisinde Suriye savaşı, Türkiye'nin enerji ihtiyacı ve diğer bazı konular nedeniyle avantaja sahipti ancak Ukrayna savaşı dengenin yeniden sağlanmasına yol açtı

DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Putin, Türkiye, Enerji, Suriye, Güncel, Haberler

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