"Savaş Suçu Kanıtlarını Uluslararası Mahkemelere Gönderiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Savaş Suçu Kanıtlarını Uluslararası Mahkemelere Gönderiyoruz"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Kiev'deki Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandr Matviçuk, Rusya'nın savaş suçu işlediğini kanıtlamak için uluslararası mahkemelere ve kuruluşlara çok sayıda belge ve bilgi gönderdiklerini belirterek, "Bu savaş ancak Putin ağır bedeller ödeyeceğini hissettiği zaman biter" dedi.

Kiev'deki Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandr Matviçuk, Rusya'nın savaş suçu işlediğini kanıtlamak için uluslararası mahkemelere ve kuruluşlara çok sayıda belge ve bilgi gönderdiklerini belirterek, "Bu savaş ancak Putin ağır bedeller ödeyeceğini hissettiği zaman biter" dedi

DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Putin, Rusya, Savaş, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title