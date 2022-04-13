"Savaş Suçu Kanıtlarını Uluslararası Mahkemelere Gönderiyoruz"

Kiev'deki Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandr Matviçuk, Rusya'nın savaş suçu işlediğini kanıtlamak için uluslararası mahkemelere ve kuruluşlara çok sayıda belge ve bilgi gönderdiklerini belirterek, "Bu savaş ancak Putin ağır bedeller ödeyeceğini hissettiği zaman biter" dedi

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