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"Savaş Suçu İşleyenler Hemen Yargılansın"

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önünde konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önünde konuştu. Zelenski BM'ye Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak "adalet" çağrısı yaptı

DailyMotion.com / Güncel

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