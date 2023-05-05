Savaş suçları işlediği iddia edilen Irak vatandaşı, Belçika'da yakalandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta birçok terör saldırısına karıştığı iddia edilen Irak vatandaşı, Belçika'da gözaltına alındı.

Federal savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2020'de başlatılan bir soruşturma çerçevesinde Hasselt kentinde arama yapıldığı ve 2015'ten beri Belçika'da ikamet eden Irak uyruklu 1979 doğumlu O.Y.T'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişinin 2009 ve 2010'da Bağdat'taki Yeşil Bölge'de en az 376 kişinin ölümüne ve 2 bin 300'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırılardan kısmen sorumlu olan El Kaide terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenildiği belirtildi.

Bu kişiye isnat edilen suçların, "terör amaçlı çok sayıda cinayet, terör örgütünün faaliyetlerine katılım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" olduğu kaydedildi.