"Savaş Rusya'nın Geleceğini Yok Ediyor"

Yarın başlayacak NATO ve AB zirveleriyle Cuma günü yapılacak G7 zirvesine katılmadan önce, Federal Meclis'te düzenlenen Rusya- Ukrayna savaşı ağırlıklı oturumunda konuşan Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı silahlandırmayı sürdüreceğini ancak Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması gibi planı olmadığını, ayrıca NATO'nun savaşta kesinlikle taraf olmayacağını söyledi.

DailyMotion.com / Güncel