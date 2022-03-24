"Savaş Rusya'nın Geleceğini Yok Ediyor"
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Yarın başlayacak NATO ve AB zirveleriyle Cuma günü yapılacak G7 zirvesine katılmadan önce, Federal Meclis'te düzenlenen Rusya-Ukrayna savaşı ağırlıklı oturumunda konuşan Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı silahlandırmayı sürdüreceğini ancak Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması...
Yarın başlayacak NATO ve AB zirveleriyle Cuma günü yapılacak G7 zirvesine katılmadan önce, Federal Meclis'te düzenlenen Rusya- Ukrayna savaşı ağırlıklı oturumunda konuşan Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı silahlandırmayı sürdüreceğini ancak Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması gibi planı olmadığını, ayrıca NATO'nun savaşta kesinlikle taraf olmayacağını söyledi.
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