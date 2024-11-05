Savaş Ortasında Düğün: Lübnan'da Umut Sembolü

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail hava bombardımanı sürerken, Zahle bölgesine yer alan Bar İlyas kasabasında bir çift dünyaevine girdi.

Yoğunlukla güney ve doğu bölgeleri İsrail bombardımanı altında olan Lübnan'da vatandaşlar bir yandan da hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek'in şiddetli İsrail saldırılarına maruz kaldığı saatlerde, bölgeye yarım saatlik mesafedeki Zahle'nin Bar İlyas kasabasında, bir sokağın girişleri kapatılarak geleneksel bir Lübnan düğünü yapıldı.

Enise ve Muhammed çifti, hayatlarını birleştirirken gelin ve damadın adeta, "Savaş sürse de bizim de normal hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor." diyen yakınları, onların mutluluğunu paylaştı.

İnsanlar, savaşın getirdiği tüm sıkıntıları unutmak istercesine tedirginliği halk oyunlarıyla üzerinden atmaya çalıştı.

Düğünde "Şam Ezgileri Grubu" önce damadın sahneye getirilişine davul zurnayla eşlik ederken ardından da omuzlarına alarak geleneksel Lübnan düğünlerinin vazgeçilmezi olan bir adeti yerine getirdi.

"Önce biz mutlu olacağız ve bu da gönülden olacak ki karşı tarafa mutluluk verebilelim"

Yöresel halk oyunları da sergileyen grubun üyelerinden Mahir Şula, AA muhabirine, başta Baalbek olmak üzere Bekaa'nın çeşitli bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenlenirken Bar İlyas'ta düğün yapılmasına ve mutluluğun hakim olmasına ilişkin, savaşın bir an önce sona ermesi temennisini dile getirdi ve bununla birlikte mutluluklarından da ödün vermemeleri gerektiğini ifade etti.

"Allah'tan gelen her şey güzeldir, kaderse yazılandan kaçış yok." diyen Şula, ilk adımın atılmış bir düğünün de hangi şartlarda olursa olsun tamamlanması gerektiğini kaydetti.

"Şam Ezgileri Grubu" hakkında da bilgi veren Şula, "Gurur duyduğumuz bu yöresel kıyafeti giyerek Şam yöresinden geleneksel dansımızı sergiliyoruz. Gelin ve damadın mutluluğuna ortak oluyoruz. Önce biz mutlu olacağız ve bu da gönülden olacak ki karşı tarafa mutluluk verebilelim." diye konuştu.

Geleneksel Lübnan düğünleri

Geleneksel Lübnan düğünlerinde, en yaygın adetlerden biri, nikah kıyıldıktan sonra damadın el çırparak ve şarkılar söyleyerek geline doğru yürümesidir. Damadın bu yürüyüşüne "zaffe" adı verilir.

Damat bu yürüyüşünü düğündeki davetlilerin oluşturduğu koridorda çalgılar eşliğinde gerçekleştirir ve gelinin önüne geldiğinde omuzlara alınarak dans eder.

Daha sonra gelinin yanına gelen damat, ona alyansını ve hediyesini takdim ettikten sonra birlikte dans ederler. Bu dans genellikle geleneksel "dabke" dansıdır.

Düğünün sonunda Bekaa bölgesinde gelin ve damadın eve girmeden önce uygulaması gereken bazı gelenekler de var.

Gelin eve girerken duvara bir hamur yapıştırmaya çalışır, damat da geline bir miktar para vererek gelinin babasına "kızın için endişelenme, ona iyi bakacağım" mesajı verir.

Türkiye'de de uygulanan bir gelenek olarak evlendikten bir hafta sonra, yeni evli çift, gelinin babaevini ziyaret eder.

Düğün günü bombardıman

Baalbek'e yarım saat mesafedeki Bar İlyas'ta düğünün yapıldığı gün İsrail bombardımanı sürüyordu.

Düğünün yapıldığı günden önceki son 72 saatte en az 88 kişi İsrail bombardımanında hayatını kaybetmişti.