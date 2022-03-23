Savaş nedeniyle Alman ekonomisinde büyüme tahmini aşağı çekildi

Ekonomi Araştırmalar Enstitüsü ifo, 2022 yılında Alman ekonomisi için yaptığı ekonomik büyüme tahminini Ukrayna'daki savaş nedeniyle aşağıya çekti.Almanya'da Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo ve Alman özel bankalarının baş iktisatçıları bu yıl için öngördükleri ekonomik büyüme tahminini aşağıya çekti ve yüksek enflasyon uyarısı yaptı. Alman Sendikalar Birliği (DGB) elektrik, doğal gaz ve benzin fiyatlarının yükselmesi karşısında hükümete bir "enerji zirvesi" düzenleme çağrısında bulundu.

Ifo, Aralık ayında yaptığı açıklamada gayrisafi milli hasılanın 2022'de yüzde 3,7 oranında artacağı tahmininde bulunmuştu. Enstitü şimdi ise büyümenin yüzde 2,2 ile yüzde 3,1 aralığında olacağı şeklinde tahminini düzeltti. Enstitüden yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın, konjonktürü "belirgin bir biçimde artan hammadde fiyatları, yaptırımlar, artan tedarik sıkıntıları ve yükselen ekonomik belirsizlik" nedeniyle baskıladığı belirtildi.

Enflasyonun da "şimdiye kadar beklenenden daha hızlı artabileceği" ifade edildi. Tüketici fiyatları artışında Aralık ayında yüzde 3,3 tahmini yapan Ifo bu tahminini de yüzde 5,1 ile 6,1 aralığı olarak güncelledi. Almanya'da geçen hafta da Dünya Ekonomi Enstitüsü, Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ve Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü konjonktür tahminlerini düşürmüş ve enflasyon beklentisini de yukarı doğru düzeltmişti.

6 milyar euroluk alım gücü kaybı

Ifo uzmanlarına göre tüketici fiyatlarındaki artış nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 6 milyar euroluk alım gücü kaybedildi. Alman sanayiinde sipariş defterlerinin dolu olması ve korona sonrası normalleşme sürecinin ekonomiye olumlu yansıyacağı kaydedilirken gelecek yıl büyümenin yüzde 3,3 ile 3,9 arasında olabileceği ve enflasyonun da yüzde 2,0 gerileyeceği tahmini yapıldı.

"Savaş Alman ekonomisinde belirgin izler bırakacak"

Alman Bankalar Birliği (BdB) İcra Direktörü Christian Ossig "Rusya'nın Ukrayna'ya akıl almaz saldırısı Alman ekonomisinde belirgin izler bırakacak" dedi. Ossig çarpıcı bir biçimde artan enerji fiyatları ve tedarik sıkıntılarının konjonktürü frenlediğini söyledi.

BdB 2022 yılında Alman ekonomisindeki büyümeyi "Ukrayna'daki savaşın daha da tırmanmaması halinde" yüzde 2,2 olarak tahmin ediyor. BdB gelecek aylarda da enflasyonun yüzde 7'ye çıkacağını öngörüyor.

DGB Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Körzell AFP'ye yaptığı açıklamada "ekonomi ve toplumun tüm ilgili gruplarıyla enerji politikalarında alınacak kararları tartışmaya" ihtiyaç olduğunu söyledi. Hükümetin bu nedenle bir enerji zirvesi düzenlemesi gerektiğini belirten Körzell "enerji fiyatlarının istihdam alanları açısından gittikçe daha fazla tehlike oluşturduğunu" ifade etti.

AFP/ EC, SÖ

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Deutsche Welle / Güncel