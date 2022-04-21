Savaş mağduru Yemenliler bir ramazanı daha eski iftar sofralarının özlemiyle geçiriyor

Yemenliler, 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, giderek derinleşen ekonomik kriz ve büyüyen işsizlik oranları nedeniyle bu ramazan da geleneksel iftar sofralarından mahrum.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birine sahne olan Yemen'de milyonlarca kişi artık yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çekiyor.

Bu durum hiç şüphesiz ramazan sofralarına da yansıyor. Yemenlilerin, savaştan önce özellikle ramazan ayında alışkın olduğu tatlar uzun süredir iftar sofralarında yer almıyor.

İç savaşın sürdüğü ülkede yerel para birimi de son yıllarda döviz karşısında rekor düşüş kaydediyor.

Çatışmaların başladığı yıllarda 1 ABD doları 215 Yemen riyali iken bugün itibarıyla 1 ABD doları yaklaşık 1750 riyalden işlem görüyor.

Boş iftar sofraları

Devlet memuru İbtisam Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı için gerekli asgari ihtiyaçlara artık güç yetiremez olduk. Bu zor şartlar altında iftar sofralarında alışkın olduğumuz yiyeceklere ulaşmak artık bizim için bir hayal." dedi.

Hayat pahalılığı ve fakirlik nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinde yaygın olarak yapılan "şefut", güney ve doğu bölgelerinin meşhur lezzeti "zurbiyan" gibi yemeklerin artık sofralarda yer almadığını söyleyen Muhammed, kaliteli et ve balığın yanı sıra pek çok tatlıda kullanılan süt ve süt ürünlerinin de kendileri için hayal olduğunu dile getirdi.

Yoksunluk artıyor

Toplum bilimi uzmanı İftihar Abduh ise "Savaşın uzaması insanların çoğu için yoksunluğun artmasına neden oldu, Yemenlilerin yaşamını aralıksız devam eden sıkıntılar silsilesine dönüştürdü." dedi.

Hayat pahalılığı ve fiyatlardaki artışın aileleri en zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan mahrum ettiğini kaydeden Abduh, bu durumun ramazan ayında daha da belirgin bir hal aldığını vurguladı.

Abduh, "Özellikle bu sene aileler, pahalılık ve fiyatların manipüle edilmesi nedeniyle çok kötü durumda, burada bir insani kriz yaşanıyor. Bu da ramazan sofralarını alışıldık meşhur Yemen yemeklerinden mahrum ediyor." diye konuştu.

Et, balık ve tatlı fiyatlarındaki fahiş artışa dikkati çeken Abduh, Yemenli ailelerin birçoğunun artık bu ürünleri satın alamadığını belirtti.

Yemenli Bedir Said Salih de ramazan sofralarında alışılmış yiyecekleri artık bulamadıklarını söyledi.

"2015 yılında savaş başlamadan önce aylık ortalama bir memur maaşı 300 dolardı. Şimdi ise 53 dolar." diyen Salih, fiyatların üç katına çıktığını, Yemen halkının gıda ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını dile getirdi.

Aden'de bol bulunan balığı bile alamıyorlar

Savaştan önce iştah kabartan sofralar kurabildiklerini ancak özellikle bu yıl bu tatların birçoğundan mahrum kaldıklarını belirten Emel Muhammed de savaşın Yemen'i yıkıp geçtiğini, halkın çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığını anlattı.

Aden'de bol bulunan balığı bile alamadıklarını aktaran Muhammed, iyi bir balığın kilosunun 10 -12 bin riyal arasında değiştiğini kaydetti.

Yemenli Hüseyin Muhammed Salih de "Yemenliler için önceden mümkün olanlar, artık imkansıza dönüştü. Bir kutu süt 19 dolar oldu." şeklinde konuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.