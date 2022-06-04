Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar yeteneklerini Antalya'da geliştiriyor - Haberler

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yetimlerden Tanya Katsyrenco dans eğitimini, İhor Bogorybov da halter antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.

Türkiye, başta yetimhanelerdeki çocuklar ve bakıcıları olmak üzere toplam 1380 Ukraynalı savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor. Savaşın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye'ye getirildi. Antalya'da kendilerine ayrılan otellerde konaklayan Ukraynalı yetimler, kentte yaptıkları çeşitli aktivitelerle savaşın izlerini unutmaya çalışıyor.

Ukrayna'da çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde faaliyet gösteren, çeşitli branşlarda uzmanlaşan çatışma kurbanı çocuklar, sağlanan imkanlarla yeteneklerini Antalya'da geliştirmeye devam ediyor.

Dansı unutmamak için gösterilerde görev alıyor

Ukrayna'da yetimhanede kalan 20 yaşındaki Tanya Katsyrenco, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana dansa ilgi duyduğunu ve yeteneği ile dans akademisinde eğitime başladığını söyledi.

Modern dans üzerine yoğunlaştığını dile getiren Katsyrenco, savaş çıktığı için eğitimin yarım kaldığını belirtti. Daha güvenli olduğu için Türkiye'ye getirildiğini ve Antalya'ya yerleştiklerini aktaran Katsyrenco şöyle devam etti:

"Zaman zaman çevrim içi olarak eğitimimi sürdürüyorum. Burada da dans etmeye devam ediyorum, bildiklerimi unutmamaya ve yenilerini de öğrenmeye çalışıyorum. Çeşitli gösterilerde de görev alıyorum. Burada her şey iyi, gerekli imkanlar bize sunuluyor. Dansı bırakmak istemiyorum, profesyonel dansçılarla dans etmek istiyorum. İleride iyi bir dansçı olmak istiyorum."

Halterci antrenmanlarına ara vermedi

Kendisini halter branşında yetiştiren 17 yaşındaki İhor Bogorybov da okula gittiği dönemde kendisine halter sporunun önerildiğini söyledi.

Sporla uğraşmaya başladıkça sevdiğini dile getiren Bogorybov, Ukrayna'da 1,5 yıl halterde çalıştığını ve çeşitli yarışmalara katıldığını belirtti.

Çok fazla ödül almasa da küçük çaptaki yarışmalarda birincilik, ikincilik ödülleri aldığını anlatan Bogorybov, "Savaş nedeniyle orada kalamadık, buraya geldiğimizde de bize ne yapmak istediğimiz soruldu. Halter ile uğraştığımı söyleyince burada bana antrenman için ortam hazırlandı. Spor salonu ve malzemeler temin edildi. Geleceğimi şu anda planlamak çok zor, savaş devam ediyor. Ama haltere devam edeceğim, burada koşullar çok iyi ve her şey yolunda." diye konuştu.

Yetenekli çocuklar destekleniyor

İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Bilal Çelik de Ukraynalı yetimlerin genel koordinasyonunu yürüttüklerini aktardı.

Çocukların eğitimden sağlığa, kültürden sanatsal faaliyete kadar her alanda desteklediklerini anlatan Çelik, psikososyal desteğin yanında çocukların özel ilgi alakalarına, yeteneklerine göre de Ukrayna'daki faaliyetlerini devam ettirmelerine yönelik imkan ve ortamı da sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Mağduriyetlerini bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Gelen çocuklar içerisinde dans eden, spor yapan, sanatsal anlamda resim yeteneği olanlar var, onlar için de gerekli kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat kurarak desteklemeye çalışıyoruz. Ukrayna'ya döndüklerinde kaldıkları yerden devam edebilmeleri adına her türlü desteği onlara sağlamaya çalışıyoruz." dedi.