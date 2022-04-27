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Savaş mağduru Tatar Türklerine iftar

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Güncel
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Savaş mağduru Tatar Türklerine iftar Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye'ye gelen Kırım Tatar Türkü vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Kurumunda iftar programı düzenlendi.

Savaş mağduru Tatar Türklerine iftar

KIRKLARELİ - Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye'ye gelen Kırım Tatar Türkü vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Kurumunda iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve beraberindekiler katıldı. İftar programında konuşan Bilgin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin zor durumda olan bütün mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Burayı kendi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz tarihten bugüne her zaman zor durumda olan bütün mazlum milletlere kapısını açan bir millet olduk. Sizin gibi ülkelerinden savaş ve çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda olan 6 milyona yakın mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından dualar edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

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