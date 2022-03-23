Savaş Karşıtı Genç Ruslar'ın Başlıca Durağı İstanbul - Haberler

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Savaş Karşıtı Genç Ruslar'ın Başlıca Durağı İstanbul

DailyMotion.com - Güncel
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Ülkelerinin Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan çok sayıda Rus Türkiye'ye geliyor.

Ülkelerinin Ukrayna'yı işgaline karşı çıkan çok sayıda Rus Türkiye'ye geliyor. Çoğunluğu medya, tasarım, teknoloji ve film sektörlerinden gelen gençler. Kimileri geçici olarak Türkiye'de kalmayı planlarken kimileriyse Türkiye üzerinden diğer ülkelere geçme çabasında. Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'dan ayrılanlar arasında Kazakistan ve Gürcistan'ın yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerine gidenlerin sayısı da artıyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Türkiye, Medya, Rus, Güncel, Haberler

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