Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'nın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, husumetli oldukları Orhan Sayğılı'yı öldürmek istedikleri fakat yanlışlıkla yeğenini vurdukları ortaya çıktı.

Olay, 8 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcası Orhan Sayğılı'yı evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Ekipler, amca Orhan Sayğılı'nın şüphelilerden Volkan Zafer Yeğen'i bir süre önce yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Şüphelilerin asıl hedefinin Orhan Sayğılı olduğu ancak yanlışlıkla yanındaki yeğenini vurdukları saptandı. Sorguya alınan şüphelilerin suçu birbirlerine attığı da öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu Budak, Volkan Zafer Yeğen, Beytullah Yüksel tutuklandı, Furkan Çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.