Savaş Görüntülerinin Çocuklar Üzerinde Olumsuz Etkisi - Haberler

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Savaş Görüntülerinin Çocuklar Üzerinde Olumsuz Etkisi

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna işgali ikinci ayına girerken sosyal medyada ve televizyonda çatışmalara ilişkin görüntü ve haberler sürekli yayınlanmaya ve paylaşılmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna işgali ikinci ayına girerken sosyal medyada ve televizyonda çatışmalara ilişkin görüntü ve haberler sürekli yayınlanmaya ve paylaşılmaya devam ediyor. Bu durumun çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği kaygıları artıyor

DailyMotion.com / Güncel

ruh sağlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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