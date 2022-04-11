"Savaş Gören Çocuklar Psikolojik Acil Yardıma Muhtaç"
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Savaşta çocukların dengesinin bozulduğunu ve hayatları boyunca bunun izlerini taşıdıklarını belirten New York Child Mind Institute'dan Psikiyatrist Doktor Sarper Taşkıran, çocukların psikolojik acil yardım yöntemiyle belirli ölçüde korunabileceğini söyledi.
Savaşta çocukların dengesinin bozulduğunu ve hayatları boyunca bunun izlerini taşıdıklarını belirten New York Child Mind Institute'dan Psikiyatrist Doktor Sarper Taşkıran, çocukların psikolojik acil yardım yöntemiyle belirli ölçüde korunabileceğini söyledi
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