Savaş Gazisi İsmail Hodziç, Kestane Balıyla Altın Madalya Kazandı

BOSNA Hersek'te savaşta esir düşen ve daha sonra serbest bırakılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İsmail Hodziç, Samsun'da yetiştirdiği kestane balıyla ülkesinde katıldığı 2 ayrı yarışmada birinci olup altın madalya kazandı. Hodziç, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arıcılıkla da uğraştığını ifade ederek, Yetiştirdiğim ballarla, Bosna Hersek'te düzenlenen 51'inci Uluslararası Gıda Fuarı ve 19'uncu Uluslararası Arıcılık Fuarı yarışmalarına katıldım. Bu iki yarışmada da 'Gıda ve Arıcılık' kategorisinde birinci oldum dedi.

Bosna Hersek'te 1992 yılında çıkan savaşta esir düşen, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) vasıtasıyla esir değişimi nedeniyle serbest kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İsmail Hodziç, ailesiyle Makedonya'ya, oradan da Türkiye'ye geldi. 1995 yılında savaş bittikten sonra tek başına ülkesine dönen Hodziç, geçimini sağlamak için arı yetiştiriciliğine başladı. İlk olarak 3 kovanla işe başlayan Hodziç, daha sonra arılarını 120 kovana çıkardı. Eğitimi için Türkiye'ye dönen İsmail Hodziç, Bosna'daki kovanlarını kardeşine bırakmak zorunda kaldı. Hodziç, 2013 yılında OMÜ'de öğretim görevlisi olarak işe başladı. Ayrıca Salıpazarı ilçesinde tekrar arı yetiştirmeye başlayan Hodziç, ülkesinde düzenlenen 2 ayrı yarışmada birinci olup altın madalya kazandı. Hodziç, 257 kovanım var. Yılda ortalama 700 kilogram bal üretiyorum. Ballarımı markalaştırdım dedi.

'GEÇİMİMİ SAĞLAMAK İÇİN ARICILIĞA BAŞLADIM'

Bosna Hersek'te 2007 yılında 3 kovanla arıcılığa başladığını belirten OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İsmail Hodziç, 1995 yılında savaş bittikten sonra 'Dayton Anlaşması'na bağlı olarak herkes kendi topraklarına döndü. Ben de yaz tatillerinde köyüme gitmeye başladım. Ancak köyümüz tamamen yıkıktı. Vatanseverlik duygum ağır bastığı için köyde kaldığım sürece beni maddi olarak bağlayacak bir şey bulmaya çalıştım. Tek kaldığım için farklı şeyler düşündüm. Son olarak arıcılıkta karar verdim. Çünkü orada kalmadığım sürede de arıların kendi başına kalabileceğini biliyordum. 2007 yılında arıcılığa başladım. 3 kovanla başladım diye konuştu. Samsun'da yetiştirdiği ballarla Bosna Hersek'te katıldığı festivallerde altın madalya kazandığını ifade eden Hodziç, 2013 yılında OMÜ'de çalışmaya başlayınca Bosna Hersek'teki ballarımı da kardeşime verdim. Burada da 3 kovanla başladım. Şu anda da 257 kovanım var. 2013 yılından beri arılarımızı Salıpazarı ilçesine götürüyorum. Kestane balı bu sene çok fazla olmasa da Samsun'u, Salıpazarı'nı ve özellikle bu bölgenin kestane balını tanıtmak için yine Bosna Hersek'in Graçaniça şehrinde 51'inci Uluslararası Gıda Fuarı'na katıldım. Bal kalitesi konusunda 6 ülkeden 150 bal numunesi arasından birinci seçilerek ilk altın madalyamı aldım. Bu yıl da yine Bosna Hersek'te düzenlenen 19'uncu Uluslararası Arıcılık Fuarı yarışmalarına katıldım. Bu fuarda 23 ülkeden 617 bal numunesi arasından yine birinci seçilerek altın madalya aldım. Festivallere katılmak amacım kesinlikle müşteri kazanmak değil. Çünkü satabileceğim kadar balım yok. Amacım yaşadığım şehir Samsun'da, arıcılık yaptığım ilçe Salıpazarı'nın kestane balını tanıtmaktırö diye konuştu.