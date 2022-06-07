Savaş dönemi gelen Rus turist sayısı, pandemili yılları geçti - Haberler

ANTALYA'ya yıl sonuna kadar gelecek turist sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor. Haziran ayında Rusya'dan uçuşlar artarken, kente gelen Rus turist sayısı bir haftada 100 bini geçti. Rusya- Ukrayna savaşına rağmen Rusya'dan, pandeminin yaşandığı son iki yıla göre daha çok turist geldi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye için 2022 yılında ortaya koyduğu '42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir' hedefini hatırlattı. Bakan Ersoy'un bu tahminin oldukça gerçekçi bir öngörü olduğunu kaydeden Yavuz, son 10 yılın verileriyle birlikte hazırladığı rapora göre, Antalya için bu yıl 10 milyon 920 bin turist hedefi ortaya koydu.

"1 Haziran'da 62, 2 ve 3 Haziran'da 56'şar, 4 Haziran'da 110, 5 Haziran'da 55, 6 Haziran'da 53, 7 Haziran'da 60 uçuş gerçekleşti. Haziran ayı ilk haftasındaki toplam uçuş sayısı 452 oldu ve 100 bini aşkın Rus geldi. Hem Türk uçakları hem Soçi üzerinden Rus uçaklarıyla, uçuş sayısı günden güne artıyor."