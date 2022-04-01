Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi

SAKARYA (AA) - Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 176 kişilik ikinci kafile Sakarya'ya ulaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 113'ü yetim çocuk ve 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile, Romanya'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Kara yoluyla Sakarya'daki bir otele ulaştırılan kafileyi iş insanları karanfillerle karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocukların yer aldığı kafile, iş insanlarının sponsorluğuyla otelde misafir edilecek.

Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi kapsamında 185 kişilik ilk kafile, 27 Mart'ta Antalya'ya ulaşmıştı.