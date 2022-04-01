Savaş Bölgesinde Havada Yakıt İkmali
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, NATO misyonu kapsamında Baltık semalarında devriyede.
Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, NATO misyonu kapsamında Baltık semalarında devriyede. Uçakların uzun süre misyona devam etmesini sağlamak için havada yakıt ikmali yapılıyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem daha da riskli bir hale geliyor
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
DailyMotion.com / Güncel