Savaş Bölgesinde Havada Yakıt İkmali

Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, NATO misyonu kapsamında Baltık semalarında devriyede. Uçakların uzun süre misyona devam etmesini sağlamak için havada yakıt ikmali yapılıyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem daha da riskli bir hale geliyor

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