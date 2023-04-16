Saudi Aramco hisselerinin yüzde 4'ü Kamu Yatırım Fonu'na devredildi

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisselerinin yüzde 4'ü ülkenin Kamu Yatırım Fonu'na devredildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Saudi Aramco'nun hisselerinin yüzde 4'ünün Kamu Yatırım Fonu bünyesindeki "Suudi Arabistan Yatırım Şirketi"ne devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Veliaht Prens Bin Selman, Aramco'nun söz konusu hisselerini Kamu Yatırım Fonu'na aktarma kararının Suudi Arabistan ulusal ekonomisini uzun vadede geliştirme, kaynaklarını çeşitlendirme, yatırım alanlarını artırma ve 2030 Vizyonu'na katkıyı hedefleyen girişim doğrultusunda alındığına dikkati çekti.

Hisselerin, Kamu Yatırım Fonu varlıklarını büyütmeyi ve yüksek kredi notlarını destekleyeceğine işaret eden Bin Selman, hisse devrinin ardından devletin Saudi Aramco'da yüzde 90,18 ile en büyük hissedar olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Aramco'nun ilk halka arzı, Prens Bin Selman'ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma ve diğer sektörlere yatırımı artırma amacıyla başlattığı 2030 Vizyonu kapsamında 5 Aralık 2019'da Suudi Arabistan borsası Tadawul'da gerçekleşmişti.