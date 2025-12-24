Suudi Petrol Devi Aramco: Çin Şirketimizin Temel Pazarı ve Stratejik Ortağıdır

RİYAD, 24 Aralık (Xinhua) -- Resmi adı Suudi Arabistan Petrol Şirketi olan Suudi petrol devi Saudi Aramco'nun Strateji ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eşref el-Gazavi, Çin'in şirketin "çok önemli ve merkezi konumda bir pazarı" ve uzun vadeli bir "stratejik ortağı" olduğuna dikkat çekerek, Çin ekonomisi ve gelecekte kaydedeceği gelişme konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Gazavi, "Çin çok önemli bir ülke. Çin ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine dair beklenti ve görüşlerimiz olumlu" dedi.

Çin'in Saudi Aramco'nun sıvıdan kimyasala stratejisinin merkezinde yer aldığını kaydeden Gazavi, bu alandaki yurtdışı yatırımlarının çoğunu Çinli ortaklarla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gazavi, "Saudi Aramco'nun Çin ile ortaklığı birçok noktada birbiriyle kesişiyor. Bu ortaklık yalnızca enerji sektörünü değil, aynı zamanda tedarik zinciri işbirliğinden teknoloji ve inovasyona kadar uzanan birçok alanı kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Çin ile işbirliğine 1991'de başladıklarını belirten Gazavi, ülkede an itibarıyla iki yurtdışı araştırma ve geliştirme ekibinin bulunduğunu ve Asya'daki en büyük risk sermayesi ekibinin de Çin'de konuşlandığını söyledi.

Çin'in yapay zeka konusunda "rekabet avantajı ve lider konuma sahip" olduğunu vurgulayan Gazavi, Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeyle yapay zeka alanında uluslararası işbirliği yürütmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.