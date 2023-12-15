SAÜ, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alındı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alınan 6 üniversiteden biri oldu. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, bu durumdan duyduğu mutluluğu ifade etti ve araştırma üniversitesi olma hedeflerine daha da yaklaştıklarını belirtti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alınan 6 üniversiteden biri oldu.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK'ün "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na aldığı 6 üniversite arasında SAÜ'nün bulunmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Göreve, SAÜ'yü araştırma üniversitesi statüsüne çıkarma hedefiyle başladıklarının altını çizen Al, geçen süre zarfında yayınlar, projeler, araştırma gibi konuların daha fazla ön plana çıkması için gerekli altyapıları oluşturduklarını kaydetti.

Al, SAÜ'nün, programa alınan 6 üniversiteden biri olduğuna değinerek, " Sakarya Üniversitesi ailesi olarak çok sevinçliyiz. Bu, bizim için önemli adım. Bir nevi araştırma üniversitesi olma yolunda ilk adım olarak tescillenmiş olduk. Şimdi asıl sorumluluğumuz başlıyor. Şimdi daha çok çalışmalıyız. Bu nedenle biraz sorumluluklarımız da artıyor. İTÜ geleneğinden aldığı akademik zenginlik ve 50 yılı aşan tecrübesiyle Sakarya Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar elde edilen başarı SAÜ ailesinin, bu başarı Sakarya'nın başarısıdır. Sakarya'nın tüm kurumları el ele vererek, ilk 20 üniversite arasına gireceğimizden hiç kuşku duymuyorum." ifadelerini kullandı.