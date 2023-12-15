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Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenler bulundu

15 Aralık 2023 11:41 Güncelleme: 11:42 Abone Ol

NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgular elde etti. Araştırmacılar, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını içerdiğini ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllere ev sahipliği yaptığını belirtti.