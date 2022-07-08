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Sattığı kurbanlık koyunları elektrik çarptı

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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Sattığı kurbanlık koyunları elektrik çarptı Erzurum'un Oltu ilçesinde kurbanlık koyunlar elektrik akımına kapıldı.

Sattığı kurbanlık koyunları elektrik çarptı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kurbanlık koyunlar elektrik akımına kapıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Oltu ilçesi Çarşıbaşı mevkiinde meydana geldi. Iğdır'dan getirdiği kurbanlıkları Oltu ilçesindeki hayvan pazarında satan Dursun Doğruyol, parasını aldığı 5 koyunu ilçe merkezindeki Çarşıbaşı semtine götürdü. Doğruyol, ücretini aldığı koyunları sahiplerine teslim etmek için Çarşıbaşında ki trafo yanına araçtan indirdi. Bu sırada aniden bastıran yağmurla birlikte trafo yanında bekleyen koyunlar elektrik akımına kapıldı. Yağmurdan korunmak için kahvede bekleyen Tosun Doğruyol'a ait 4 koyun elektrik çarpması sonucu telef olurken, 1 koyun yaralandı.

Olayın ardından bölgeye gelen Aras EDAŞ yetkilileri, trafoda incelemede bulundu. Görevliler, trafoda kaçak olmadığını ancak toprak altından getirilen kabloların iş makineleriyle gerilmesi sebebiyle bu tür arızaların yaşanabileceğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koyunlarını kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan Tosun Doğruyol, parasını aldıkları hayvanların telef olduğunu belirterek, "Ben şimdi ne yapacağım, zararımı kim karşılayacak" dedi.

Dursun Doğruyol/un oğlu Deniz Doğruyol elektrikleri kestikten sonra trafodan uzağa çekilen koyuna kalp masajı yaptı. Koyunları kesmesine rağmen besici Iğdır'a geri götürüp köpeklere yedireceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Çarşıbaşı Erzurum Iğdır Oltu Güncel Haberler

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