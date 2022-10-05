SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetimi Kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB Genel Kurulu delegeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yarın yapılacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetimi Kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB Genel Kurulu delegeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yarın yapılacak.

SATSO'dan yapılan açıklamada, 2022-2026 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinin 6 bini aşkın üyenin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Oy kullanım oranının yüzde 71 olduğu meclis ve meslek komiteleri asil üyelerinin belirlenmesinin ardından yeni seçilen 95 meclis üyesinin katılımıyla Yönetim Kurulu başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurulu asil ve yedek delegeleri ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçileceği aktarılan açıklamada, seçimlerin 6 Ekim Perşembe günü SATSO kampüsündeki oda hizmet binasında gerçekleştirileceği belirtildi.