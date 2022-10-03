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SATSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçildi

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SATSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda hizmet binasında 20 sandıkta gerçekleştirilen organ seçimlerinde oy kullanan üyeler, 34 meslek komitesinde 2022-2026 yıllarında kendilerini temsil edecek isimleri belirledi.

Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, 222 komite üyesi ve 95 meclis üyesi seçildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

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