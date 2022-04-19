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SATSO Akademi Platformunda eğitimler başladı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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SATSO Akademi Platformunda eğitimler başladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca çalışmaları tamamlanan SATSO Akademi Platformu faaliyete geçti.

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca çalışmaları tamamlanan SATSO Akademi Platformu faaliyete geçti.

SATSO'dan yapılan açıklamada, iş dünyasını küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlamak, gelişimine katkı sağlamak ve iş hayatındaki başarılarına destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin, ortak kullanıma açık platform üzerinden yürütülemeye başladığı belirtildi.

Oda tarafından üyelerden toplanan talepler doğrultusunda yıllık planlamaları yapılan eğitimlerin gerçekleştiği platformda, eğitmen havuzu, oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerin video kayıtları ve üyelerin aldıkları eğitimlere göre geçmişe dönük bakabileceği eğitim karnelerinin yer aldığı anlatılan açıklamada, üyelerin eğitimleri kolaylıkla takip edebileceği, taleplerini iletebileceği ve geçmişe yönelik kurumsal eğitim hafızasını koruyacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "SATSO Akademi, üyelerin artan eğitim talepleri ve hızla değişen ekonomik konjonktür, değişen politikalar ve mevzuatlar sebebiyle eğitim konularında çeşitliliğin artırılması, iş dünyasının iş geliştirmelerinin takibinin yapılabilmesi, katılımcıların eğitim karnelerinin tutulması sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Altuğ, salgınla dijitalleşme ve uzaktan eğitimin ciddi gereklilik haline geldiğini kaydetti.

Platform üzerinden gerçekleştirilen ilk eğitim, SATSO ile Doğu Marmara ABİGEM iş birliğinde "Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi" oldu.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Ticaret, Sakarya, Güncel, Haberler

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