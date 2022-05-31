SATSO 105. yılını kutluyor - Haberler

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SATSO 105. yılını kutluyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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SATSO 105. yılını kutluyor

31 Mayıs 1917 tarihinde 13 müteşebbis tarafından kurulan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 105'inci yaşını kutluyor.

31 Mayıs 1917 tarihinde 13 müteşebbis tarafından kurulan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 105'inci yaşını kutluyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, dönemin zorlu şartlarında iş dünyasına destek olmak adına ciddi sorumluluk üstlenerek kurulan odanın, 105 yılda birçok ilki başardığını belirtti.

Üyelerinin ve kentin yararına olacak sayısız projenin hayata geçirildiğini anlatan Altuğ, 15 bine yakın üyesiyle Sakarya'nın en büyük, Doğu Marmara'nın da en etkili odalarından biri konumuna eriştiğini aktardı.

Altuğ, köklü tarihlerinden aldıkları güçle amaç ve hedeflerini yüksek tutarak hizmet etmeyi sürdürdüklerine değinerek, "Kurum geleneklerimize bağlı kalarak bugünün teknolojisine, düşüncelerine, trendlerine öncülük ederek üyelerimize rehberlik ediyoruz. Şehir olarak, sahip olduğumuz rekabet üstünlüğünün sürekli kılınması noktasında itici gücümüz tüccar ve sanayicilerimizdir. Sakarya ekonomisinin yüzde 90'ını temsil eden üyelerimiz ile sinerjimizi her geçen yıl daha da geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurumun 105'inci yılında üyelerin tüm işlerini tek merkezde yapabileceği "Tek Durak Ofis Hizmet Binaları"nı kazandırdıklarına işaret eden Altuğ, "sorunlarına dokunmadığımız üyemiz kalmasın" anlayışı ile Sakarya'nın gelişmesi adına taşın altına ellerini koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Marmara Mayıs Güncel Haberler

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