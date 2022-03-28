Satranç ustaları geleceğe hamle yaptı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri'nde eğitim gören çocuklar için Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası'nın dördüncüsünü düzenledi. Yıl boyunca uzman hocalar tarafından satranç eğitimi verilen öğrenciler aldıkları satranç eğitimlerinin karşılığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile yürütülen "Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası" ile taçlandırdı. Bu turnuvayla öğrencilerin satranca olan ilgisinin artırılması, kişisel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

TOPLAM 499 SATRANÇ OYUNCUSU KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca 26-27 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen 'Geleceğe Hamle' Bilgievleri Satranç Turnuvası'nda; Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 7 Yaş Genel, 8 Yaş Genel, 9 Yaş Genel, 10 Yaş Genel, 12 Yaş ve Altı, 14 Yaş ve Altı, 16 Yaş ve Altı ve Açık Kategoriler olmak üzere toplam 8 kategoride kıran kırana geçen müsabakalar sonrasında ödüller sahiplerini buldu. Bilgievleri üyesi öğrencilerin dışında organizasyona ayrıca 27 farklı şehirden ve 2 ülkeden toplam 499 satranç oyuncusu katıldı.

VELİLER YALNIZ BIRAKMADI

Turnuvada sporcuları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, Teknik Kurul Başkanı Akif Tayfun Hazenedaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut İlker Mete, Kocaeli Satranç il Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, Turnuva Gözlemcisi FA Mihriban Mete, Turnuva Başhakemi İsmail Çolak ile veliler yalnız bırakmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, turnuvaya katılan herkese göstermiş oldukları ilgiden olayı teşekkür etti.

ÇAKMAK: SATRANÇTAN VAZGEÇMEYİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten Başkan Vekili Çakmak, çocuklarını satranca yönlendiren anne babalara teşekkür ederek, satrancın önemli bir branş olduğunu ifade etti. Satranç oynayanların gelecekte hangi işi yaparsa yapsın stratejik hamle ve özgüven sağladığını ifade eden Çakmak, "Doğru bir yol tercih etmişsiniz. Geleceğe hazırlamanın en pratik yoludur. Yaşamınızın hiçbir alanında satrançtan vazgeçmeyin" ifadesini kullandı.

AİLELERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvasının geleneksel hale gelmesinden öğrenciler kadar aileleri de büyük memnuniyet duyuyor. Aileler, bu turnuva sayesinde çocuklarının yıl boyunca uzman hocalar tarafından satranç eğiti aldığını ve ardından turnuva heyecanı yaşadığını ifade ediyor. Satranç eğitimlerinin çocuklarda zeka gelişiminde büyük önem taşıdığına dikkat çeken aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a sonsuz teşekkürlerini iletti.

SATRANÇ TURNUVASI'NIN TARİHÇESİ

"Geleceğe Hamle" Bilgievleri Satranç Turnuvası'na geçen 3 yılda toplam 944 öğrenci katılırken ilki 2018 yılında 4 kategoride 256 öğrenci, ikincisi 2019 yılında yine 4 kategoride 256 öğrenci ve üçüncüsü ise Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılında 5 Kategori 432 Öğrencinin kalımıyla çevrim içi olarak yapıldı.

TÜM ÖĞRENCİLERE ANI MADALYASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Geleceğe Hamle' Bilgievleri Satranç Turnuvası' müsabakaları sonrasında ailelerin de katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde 8 kategoride ilk üç derece giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm öğrencilere anı madalyası hediye edildi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu.

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