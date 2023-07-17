Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Polis tarafından yapılan baskında 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, kullanmak için bulundurduğunu iddia etti.

- 'Satmıyorum kullanıyorum' diyen uyuşturucu taciri tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve 840 gram esrar ile 45 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli Osman Mert Ö. yakalandı. Yapılan aramada ise 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin sorgusunda satmak için değil kullanmak için esrar ve hint kenevirini bulundurduğunu söylediği öne sürüldü.

Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.