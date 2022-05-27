Satın almak istediği ev depremde hasar gördü, vazgeçince mahkemelik oldu - Haberler

İZMİR'de yaşayan Enver Akgöz hakkında, satın almak istediği evde deprem sonrasında hasar oluşunca, sözleşmeden caydığı gerekçesiyle emlakçı tarafından dava açıldı. Hem kendi komisyon payını hem de mal sahibi tarafından gereken miktarı ödemesi istenen Akgöz, "Benden 30 bin TL istiyorlar. Yıllarca biriktirdiğim parayla neden hasarlı bir ev alayım" dedi.

İzmir'de yaşayan, CNC operatörlüğü yaparak geçimi sağlayan 2 çocuk babası Enver Akgöz, biriktirdiği parayla ev almak için emlakçı A.A.'ya başvurdu. A.A., Akgöz'e, Bornova ilçesine bağlı Yeşilova semtinde bulunan bir evi gezdirdi. Akgöz, beğendiği evi satın almak için ev sahibi ve emlakçı A.A. ile anlaştı. Anlaşma sonrasında taraflar arasında sözleşme imzalandı ve Torbalı Tapu Müdürlüğü'nden 30 Ekim 2020 tarihinde devir işlemleri için randevu alındı. Ancak, devir işlemlerinin gerçekleşeceği gün 117 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı İzmir depremi meydana gelince, taraflar devri ertelemek zorunda kaldı. Akgöz, ilerleyen süreçte satın almak istediği evin de hasar aldığını fark edince hem sahibi hem de emlakçıya belediyeden gelecek olan hasar raporunu beklemek istediğini söyledi. Bornova Belediyesi'nden evin az hasarlı olduğuna dair rapor gelince, Akgöz daireyi almaktan vazgeçti. Bunun üzerine emlakçı A.A., sözleşmede, anlaşmadan vazgeçildiği takdirde, vazgeçen tarafından hem kendi hem de karşı tarafın ödemesi gereken komisyon tutarını ödemesi gerektiğine dair madde bulunduğunu belirterek, Akgöz hakkında dava açtı ve 30 bin TL'lik komisyonu talep etti. İzmir 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde, geçen 24 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazı gönderilerek söz konusu bina hakkındaki hasar raporunun istenmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.