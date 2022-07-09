SATIN ALDIĞI ALTINLARI, ÇALINTI OLDUĞUNU ANLAYINCA SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ

DİYARBAKIR'da eşiyle tatile giden Davut Uyar'ın evine giren hırsız, 15 bin TL değerindeki altın kolye ve bilekliği çaldı. Polisin kuyumcular derneği aracılığıyla paylaştığı fotoğrafla, çalıntı mal aldığını anlayan kuyumcu, altın kolye ve bilekliği Uyar'a teslim etti.

Olay, 3 Temmuz'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Eşiyle birlikte tatile giden Davut Uyar, eve döndüklerinde eşyalarının dağınık olduğunu, 15 bin TL değerindeki kolye ve bilekliğin çalındığını fark etti. Çiftin ihbarı üzerine adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, fotoğrafını aldıkları kolye ve bileklikle, bölgedeki kuyumcuları tek tek gezdi. Kuyumcu Veysel Akyıldız, kuyumcular derneği aracılığıyla WhatsApp grubundan paylaşılan fotoğraftan çalınan altın kolye ve bilekliği bir süre önce kendisinin satın aldığını fark edip polise bildirdi. Kuyumcuya gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Altın kolye ve bileklik de Uyar çiftine teslim edildi. Polisin, çiftin evine giren şüphelinin yakalanması için yaptığı çalışma sürüyor.Davut Uyar, tatil için Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ne gittiklerini ve evlerine döndüklerinde hırsızlığı fark ettiklerini belirterek, "Polisler geldi, tutanak tuttular. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Sağ olsunlar titiz bir çalışmayla buldular. Kuyumcu arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bayram hediyesi oldu bize. Polis arkadaşlara da teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.Kuyumcu Veysel Akyıldız ise polisler tarafından derneğe verilen fotoğrafın paylaşımından sonra olayı fark ettiğini ifade ederek, "Ben satın almıştım. Malın ücretini de satan kişiye ödemiştim. Fotoğrafta aynı ürünü görünce şüphelendim ve derneğe bildirdim. Dernek de emniyetle iletişime geçti ve oluşturulan bir iletişim ağından sonra malın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ben de teslim ettim" diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel