Lüleburgaz'da satılmak istenen Pancar Şefliği'ne bilirkişi noktayı koydu

Lüleburgaz'da tüm itirazlara, toplanan imzalara rağmen Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı değiştirilerek satışa çıkartılan Pancar İşletme Şefliği ile ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Açıklanan raporda bilirkişi söz konusu kararın şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı tespitini yaptı. Bilirkişinin yapmış olduğu tespit dava sürecinde de önemli bir rol üstlenirken konuyla ilgili Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu'nun sürecin başından bu yana destek veren tüm bileşenleriyle vatandaşlar katıldı.

"UZUN YILLARDIR HİZMET ALANIYDI"

Konuyla ilgili gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Başkan Gerenli, mülkiyetinin Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Pancar Şefliği arazisinin Lüleburgaz Belediyesi tarafından yapılan imar planlarında uzun yıllardır "belediye hizmet alanı" olarak düzenlenen bölgenin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla "konut alanına" dönüştürüldüğünü ve Lüleburgaz Belediyesi'nin bu duruma karşı dava açtığını hatırlattı. Gerenli, Danıştay'da görülen dava çerçevesinde 1 Temmuz'da alanda keşif yapıldığını ve düzenlenen bilirkişi raporunun Lüleburgaz Belediyesi'ne 13 Ocak'ta tebliğ edildiğinin altını çizdi.

"BİLİRKİŞİ RAPORU NET"

Başkan Gerenli, bilirkişi raporunda yapılan tespitlerin oldukça net olduğunu belirtti. Başkan Gerenli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bilirkişi heyeti raporunda; belediye hizmet alanı fonksiyonunu değiştirerek Pancar Şirketi alanını konut bölgesine dönüştüren imar plan değişikliğini yapan 05.04.2021 tarih 3775 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ve 09.04.2021 tarihli 6147 sayılı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işleminin, '…sosyal altyapı alanı(belediye hizmet alanı) işlevli parsele konut alanı işlevi getirilirken plan sınırları içinde başka bir alanda sosyal altyapı alanı ayrılmamış olması, teknik altyapı etki değerlendirme raporunun bulunmaması ve bu planlarla öngörülen konut nüfusu için kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanının planlanmamış olması nedenleriyle şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı' tespiti yapılmıştır."

"HAKLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

Gerenli bilirkişi raporundaki tespitlerin Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz halkı adına açtığı davada ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Gerenli, "Bilirkişi raporu, dava konusu karar ve işlemin hukuken haksız ve keyfi olduğunu, yapılan işlemin mevzuata aykırılığını, Lüleburgaz Belediyesi'nin bu alanla ilgili verdiği hukuk mücadelesinin ve Lüleburgaz Halkının yaşadığı kente sahip olma bilinciyle, duyarlılıkla verdiği desteğin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu açıkça göstermektedir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"HAKLI OLDUĞUMUZ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Gerenli, sürecin başından bu yana destek veren Lüleburgaz halkına da teşekkür etti. Başkan Gerenli, "İtirazlarımıza rağmen imar planı değiştirilerek satışa çıkartılan Pancar İşletme Şefliği davasında bilirkişi raporunda kararın kamu yararına uygun olmadığı belirtilerek bizim haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serildi. Sonuna kadar sürdüreceğimiz mücadelemizin başarısı siz sevgili Lüleburgazlıların sayesinde olacaktır" diye konuştu.

"LÜLEBURGAZLILARIN HAKKI İADE EDİLDİ"

Öte yandan sürecinden en başından bu yana destek veren Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan aktivist Hakan Dedeoğlu, önceki kararlarla Lüleburgaz halkının hakkının by-pass edildiğini belirtti. Başkan Gerenli, belediye meclis üyeleri ve Lüleburgaz halkına ortaya koydukları mücadele için teşekkür eden Dedeoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bundan sonraki süreçte ne kadar haklı olduğumuz, bilimin ışığında bilim insanlarının aldığı kararla kanıtlanmıştır. Lüleburgaz halkı bypass edilmiştir. Bilim insanlarıyla bu yerine oturtulmuştur. Tüm Lüleburgaz halkının hakkı iade edilmiştir. Bununla ilgili nihai kararı en yakın zamanda bekliyoruz."