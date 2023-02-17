SATILIK KONTEYNER İLANIYLA DEPREMZEDELERİ DOLANDIRICILIĞA 3 TUTUKLAMA, 3 GÖZALTI

DENİZLİ'de internet siteleri üzerinden konteyner ilanı verip, Hatay'dan arayan ve evleri yıkılan depremzedeleri dolandırdığı tespit edilen 1'i kadın 3 kişi tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sırasında Hatay'da evi yıkılan bir depremzede polise başvurarak internet üzerinden konteyner almak isterken dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında internet üzerinden satılık konteyner ilanı verip, depremzedeleri dolandıran kişilerin Denizli'de olduğu belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat'ta operasyon düzenledi; Emrah Çetin (43), Özkan Yılmaz (35) ve Zeynep Arzıman'ı (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

MAĞDUR SAYISI 3'E ÇIKTI

Şüphelilerin internet sitesi üzerinden verdikleri konteyner ilanıyla kendilerine ulaşan depremzedelerden 50 bin lira olan konteyner ücretinin yarısını alıp, konteyneri TIR'la gönderdiklerini söyledikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırılan mağdur depremzede sayısının ise 3'e çıktığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ihbar üzerine depremzedeleri aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli daha Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Bekir O., Keziban S. ve Halit S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.