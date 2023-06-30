Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Serik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki sürücünün motosikleti için 1 yıl kadar önce satılık ilanı verdiği belirlendi.

Satılık ilanı verdiği motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosiklet ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Serik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.26 yaşındaki sürücünün motosikleti için 1 yıl kadar önce satılık ilanı verdiği belirlendi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Melih Mıdık'n kullandığı 07 MLH 28 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan Feti Ahmet Canpolat'ın kullandığı 07 LNJ 04 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Melih Mıdık, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melih Mıdık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Satılık ilanı vermişti

Kazada hayatını kaybeden Melih Mıdık'ın 2022 yılı Kasım ayında motosikletini sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı öğrenildi.