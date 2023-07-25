Satılık araçla ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

İzmir Bornova ilçesinde, üzerinde satılık ilanı bulunan araçla ağaca çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.15 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Konak istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan Erkan Bilgin idaresindeki 33 AKS 274 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yeşillik alandaki ağaca çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, üzerinde satılık ilanı bulunan aracın sürücüsü Bilgin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.