SAT komandolarının "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarının"Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerine ait görüntüler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bizde imkansız yoktur! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarımızın "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerinden görüntüler" bilgi notu yer aldı.

AA / Güncel