Sason Mesiri Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Batman'ın Sason ilçsindeki Sevek Meseri Alanı'nda yenileme çalışmalarına başlandı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, yaptığı açıklamada, Batman Valisi Ekrem Canalp'ın talimatı ve destekleriyle mesire alanında çalışmalara başlandığını belirtti.

Vatandaşların daha güvenli, temiz ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için yıllar içinde kırılan, eskiyen ve yıpranan alanlarda tadilat ve onarım çalışmalarına başlandığını ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında mesire alanındaki yıpranmış oturma alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları elden geçirilerek modern bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca çevre düzenlemesiyle birlikte yeşil alanlar da daha bakımlı hale getirilecek."